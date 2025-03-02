В сенате США пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Белом доме

«Зеленский пришел в Овальный кабинет и решил, что может побороться с Трампом, может оскорблять и принижать его. Без преувеличений, это войдет в историю как худшая встреча в Белом доме», — сказал Круз.
Он также согласился с идеей, что все действия Зеленского были спланированы заранее.
«У него была одна цель: прийти и попросить Трампа о заключении хорошего мира для Украины. Вот и вся его задача. Но Зеленский решил, что он умнее всех», — заключил сенатор.
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.