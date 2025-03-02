Гунба объявил о своей победе во втором туре выборов президента в Абхазии

Опрошенные РБК эксперты обращали внимание, что российский фактор на этих выборах играл важную роль. «Я бы не говорил, на кого Россия делает ставку. Правильнее сказать, с кем она готова работать, — отмечал накануне первого тура социолог Алексей Токарев. — Тот, с кем готовы работать, был конкретно обозначен». Речь о Бадре Гунбе — накануне выборов, в конце января, в Сухуме он встречался с замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко, который по итогам своего визита пообещал активнее помогать Абхазии. Затем Гунба приезжал в Москву, где его приняли ряд высокопоставленных российских лиц. В частности, вице-премьер Александр Новак пообещал пересмотреть инвестиционное соглашение с Сухумом, которое в Абхазии многие считали невыгодным и которое стало одной из причин протестов, на фоне чего в конечном счете ушел в отставку Бжания, и по инициативе Гунбы создать специальный фонд для поддержки абхазского малого и среднего бизнеса — на него уже выделили 100 млн руб.