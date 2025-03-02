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Трамп провел субботу на поле для гольфа

Гольф является одним из наиболее любимых занятий Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп провел субботний день на гольф-поле после того, как накануне выразил недовольство Владимиру Зеленскому в Белом доме, информирует пресс-служба американского президента.

Утром в субботу Трамп покинул свое владение Мар-а-Лаго, но спустя несколько часов вернулся обратно. В это время в социальных сетях начали появляться фотографии, запечатлевшие Трампа на игровом поле.

Гольф является одним из наиболее любимых занятий Трампа, и он часто проводит в его компании выходные. Президентский бизнес включает в себя множество курортов по всему миру.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на публичных извинениях от Владимира Зеленского после напряженного обмена репликами в Белом доме. Трамп заявил, что ожидает извинений от Зеленского, чтобы наладить двусторонние отношения.