Трамп провел субботу на поле для гольфа

Президент США Дональд Трамп провел субботний день на гольф-поле после того, как накануне выразил недовольство Владимиру Зеленскому в Белом доме, информирует пресс-служба американского президента.
Утром в субботу Трамп покинул свое владение Мар-а-Лаго, но спустя несколько часов вернулся обратно. В это время в социальных сетях начали появляться фотографии, запечатлевшие Трампа на игровом поле.
Гольф является одним из наиболее любимых занятий Трампа, и он часто проводит в его компании выходные. Президентский бизнес включает в себя множество курортов по всему миру.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на публичных извинениях от Владимира Зеленского после напряженного обмена репликами в Белом доме. Трамп заявил, что ожидает извинений от Зеленского, чтобы наладить двусторонние отношения.