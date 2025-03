WP сообщила о риске «афганского синдрома» для Трампа из-за Украины

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил WP, что США рассматривают возможность прекращения всех текущих поставок после разговора на повышенных тонах в Овальном кабинете. Если решение будет принято, оно затронет радары, транспортные средства, боеприпасы и ракеты стоимостью в миллиарды долларов. Об угрозе прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона написали также The New York Times и The Wall Street Journal.