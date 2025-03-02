WP сообщила о риске «афганского синдрома» для Трампа из-за Украины

Еще один бывший украинский чиновник назвал встречу Трампа с Зеленским 28 февраля «хорошим шоу с плохим результатом», отметив, что никаких сюрпризов там не произошло. «Трамп говорил то, что он всегда говорит; Зеленский делал то же самое», — сказал он. Однако другие собеседники издания тоже считают, что «афганская дилемма» не позволит Трампу полностью заблокировать военную помощь: «У него нет особых рычагов воздействия — не только на россиян, но и на нас».