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Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным

Макрон подчеркнул, что открытость к переговорам остается, несмотря на текущие обстоятельства.

Источник: Аргументы и факты

Французский президент Эммануэль Макрон в разговоре с журналистами выразил мнение, что возможность диалога с российским лидером Владимиром Путиным не исключена и может произойти в «подходящий момент». Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

Макрон подчеркнул, что открытость к переговорам остается, несмотря на текущие обстоятельства.

Кроме того, французский лидер отметил, что ряд стран как внутри Европейского Союза, так и за его пределами готовы рассмотреть возможность отправки своих войск на Украину.

Ранее Макрон поддержал быстрое достижение договорённости по Украине, он отметил, что мир «не должен являться хрупким».