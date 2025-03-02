Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон в разговоре с журналистами выразил мнение, что возможность диалога с российским лидером Владимиром Путиным не исключена и может произойти в «подходящий момент». Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.
Макрон подчеркнул, что открытость к переговорам остается, несмотря на текущие обстоятельства.
Кроме того, французский лидер отметил, что ряд стран как внутри Европейского Союза, так и за его пределами готовы рассмотреть возможность отправки своих войск на Украину.
Ранее Макрон поддержал быстрое достижение договорённости по Украине, он отметил, что мир «не должен являться хрупким».