Израиль согласился на перемирие в Газе на Рамадан и Песах, но ХАМАС дал отказ

«В первый день реализации этого плана половина живых и погибших заложников будет освобождена, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные заложники, живые и погибшие», — озвучили условия сделки в Тель-Авиве.