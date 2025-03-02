Израиль согласился на перемирие в Газе на Рамадан и Песах, но ХАМАС дал отказ

«В первый день реализации этого плана половина живых и погибших заложников будет освобождена, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные заложники, живые и погибшие», — озвучили условия сделки в Тель-Авиве.
По словам представителей канцелярии, палестинские движение пока отказывается от этого плана. Однако Израиль готов немедленно начать переговоры по деталям договорённостей, если ХАМАС изменит свою позицию.
Напомним, в январе Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о прекращении огня. Оно вступило в силу 19 января и продлилось до 1 марта. За это время в Израиль вернулись 33 заложника. Взамен израильтяне освободили сотни палестинцев.