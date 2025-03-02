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Бадра Гунба объявил о победе на президентских выборах в Абхазии

Бадра Гунба сообщил о своей победе на президентских выборах по окончании второго тура голосования. Это заявление прозвучало на встрече политика со сторонниками.

Источник: Life.ru

Он отметил, что предварительные итоги голосования уже известны. Этот результат стал возможен благодаря доверию со стороны жителей республики, произнёс Гунба.

«Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы, это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — заявил он.

Напомним, что второй тур президентских выборов состоялся в Абхазии 1 марта. Электоральный процесс был омрачён серией вооружённых нападений на участки. По факту произошедшего возбуждены несколько уголовных дел.