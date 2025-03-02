Бадра Гунба объявил о победе на президентских выборах в Абхазии

Он отметил, что предварительные итоги голосования уже известны. Этот результат стал возможен благодаря доверию со стороны жителей республики, произнёс Гунба.
«Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы, это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — заявил он.
Напомним, что второй тур президентских выборов состоялся в Абхазии 1 марта. Электоральный процесс был омрачён серией вооружённых нападений на участки. По факту произошедшего возбуждены несколько уголовных дел.