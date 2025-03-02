Сенатор Круз: встреча Зеленского с Трампом стала худшей в истории

Круз также отметил, что действия Зеленского, по всей видимости, были заранее спланированы. Он считает, что у Зеленского была четкая цель — попросить Трампа о заключении мирного соглашения, которое могло бы принести пользу Украине. Однако, по мнению сенатора, украинский президент решил, что может действовать иначе и проявил излишнюю самоуверенность.