Сенатор Круз: встреча Зеленского с Трампом стала худшей в истории

Американский сенатор Тед Круз высказал мнение, что Владимиру Зеленскому следовало бы сосредоточиться на переговорах с президентом США Дональдом Трампом для достижения выгодного мира для Украины. Об этом он сказал в подкасте на платформе X (бывшая Twitter)*.
Вместо этого, по его словам, Зеленский выбрал путь конфронтации, что, по мнению Круза, сделало встречу в Овальном кабинете одной из самых неудачных в истории. Сенатор подчеркнул, что украинский лидер не проявил должного уважения к Трампу, что негативно сказалось на результатах переговоров.
Круз также отметил, что действия Зеленского, по всей видимости, были заранее спланированы. Он считает, что у Зеленского была четкая цель — попросить Трампа о заключении мирного соглашения, которое могло бы принести пользу Украине. Однако, по мнению сенатора, украинский президент решил, что может действовать иначе и проявил излишнюю самоуверенность.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на публичных извинениях от Владимира Зеленского после напряженного обмена репликами в Белом доме.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.