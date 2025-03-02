Орбан уличил мировых звезд в милионных гонорарах за визиты на Украину

По словам Орбана, эти знаменитости не проявляли настоящей поддержки украинскому народу, а лишь выполняли финансовые обязательства. Он подчеркнул, что их поездки были обусловлены материальной выгодой, а не желанием помочь или выразить солидарность с украинцами.