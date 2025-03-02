Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что многие мировые знаменитости посещали Киев не из искреннего сочувствия, а за значительные гонорары. Об этом он сказал в интервью телеканалу TV2.
Он отметил, что звезды получали крупные суммы денег за свои визиты на Украину, что ставит под сомнение истинные мотивы их действий.
По словам Орбана, эти знаменитости не проявляли настоящей поддержки украинскому народу, а лишь выполняли финансовые обязательства. Он подчеркнул, что их поездки были обусловлены материальной выгодой, а не желанием помочь или выразить солидарность с украинцами.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также выступала с заявлением, что Агентство США по международному развитию (USAID) спонсировало «гастроли» голливудских звезд на Украину. В частности, она упомянула Орландо Блума, Шона Пенна и Бена Стиллера.