В США объяснили слова Трампа о Путине после перепалки с Зеленским

Ранее Трамп в ходе перепалки с Зеленским объяснил украинскому лидеру, что во время своего первого президентского срока Путин в США стал целью кампаний дезинформации, но сохранил уважительные отношения с Вашингтоном. «Он выдержал эту фальшивую охоту на ведьм, когда ее использовали во всех этих “Россия, Россия, Россия, Россия”. (…) Путину пришлось через это пройти. Но он это выдержал», — заявил американский лидер.