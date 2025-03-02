Стармер после встречи с Зеленским напомнит Европе о «жестокой реальности»

По словам источников Bloomberg, США давят на Зеленского, требуя публичных извинений, поскольку он усомнился в том, что простого прекращения огня между Украиной и Россией будет достаточно для обеспечения безопасности его страны. Стармер 1 марта пытался ослабить это давление. Он принял Зеленского в резиденции на Даунинг-стрит и пообещал помогать Украине столько, сколько потребуется, Лондон выделил Киеву кредит в размере $3,2 млрд на оборонные нужды.