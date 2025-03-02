Литва закупит оружие у Украины на €20 млн

«Литва продолжит инвестировать в украинскую оборонную промышленность сверх €20 млн, уже выделенных на высокотехнологичное вооружение. Тем не менее, мы будем очень рады дальнейшему развитию нашего сотрудничества в рамках совместного литовско-украинского производства как на Украине, так и в Литве», — сказала Довиле Шакалене (цитата по сайту Минобороны Литвы).