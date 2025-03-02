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Неизвестные самолёты над резиденцией Трампа подняли на уши ВВС США

Три гражданских самолёта почти единовременно нарушили закрытое воздушное пространство над курортным имением президента США Дональда Трампа в городе Палм-Бич, Флорида. Об этом сообщил ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс в соцсети Х.

Источник: Life.ru

Для перехвата незваных гостей Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подняло истребители F-16. В двух случаях военным даже пришлось применить сигнальные ракеты. В результате все три самолёта покинули запретный район.

С тех пор как Дональд Трамп вновь занял пост президента, в районе его частного курорта регулярно вводятся ограничения на полёты. Эти меры, известные как «временные зоны ограничения полётов» (TFR), накладывают запрет на передвижение гражданских воздушных судов и дронов в радиусе 10 морских миль от резиденций и другой недвижимости главы государства.

А недавно российский военный самолёт совершил полёт неподалёку от Аляски. Для его сопровождения над международными водами NORAD поднимало истребители.