Неизвестные самолёты над резиденцией Трампа подняли на уши ВВС США

Для перехвата незваных гостей Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подняло истребители F-16. В двух случаях военным даже пришлось применить сигнальные ракеты. В результате все три самолёта покинули запретный район.
С тех пор как Дональд Трамп вновь занял пост президента, в районе его частного курорта регулярно вводятся ограничения на полёты. Эти меры, известные как «временные зоны ограничения полётов» (TFR), накладывают запрет на передвижение гражданских воздушных судов и дронов в радиусе 10 морских миль от резиденций и другой недвижимости главы государства.
А недавно российский военный самолёт совершил полёт неподалёку от Аляски. Для его сопровождения над международными водами NORAD поднимало истребители.