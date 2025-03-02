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Экономист Сакс заявил, что конфликт на Украине подходит к концу

Сакс подчеркнул, что во время переговоров в Белом доме не было достигнуто никаких договоренностей.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт на Украине, по мнению известного американского экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, близится к завершению.

В своем комментарии к недавней встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме, он отметил, что, несмотря на обсуждение соглашения о совместной разработке полезных ископаемых, реальных договоренностей достигнуто не было. Сакс подчеркнул, что на бумаге не было ничего, что могло бы свидетельствовать о серьезных намерениях сторон.

Во время встречи Трамп выразил недовольство действиями Зеленского, требуя от него согласия на прекращение огня и прекращения критики в адрес российского президента Владимира Путина.

Вице-президент Джей-Ди Вэнс также высказался в адрес Зеленского, назвав его неблагодарным и упрекая в попытках манипулировать ситуацией в свою пользу. Эти напряженные моменты привели к тому, что делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, и соглашение так и не было подписано.