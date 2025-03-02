Экономист Сакс заявил, что конфликт на Украине подходит к концу

В своем комментарии к недавней встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме, он отметил, что, несмотря на обсуждение соглашения о совместной разработке полезных ископаемых, реальных договоренностей достигнуто не было. Сакс подчеркнул, что на бумаге не было ничего, что могло бы свидетельствовать о серьезных намерениях сторон.