Конфликт на Украине, по мнению известного американского экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, близится к завершению.
В своем комментарии к недавней встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме, он отметил, что, несмотря на обсуждение соглашения о совместной разработке полезных ископаемых, реальных договоренностей достигнуто не было. Сакс подчеркнул, что на бумаге не было ничего, что могло бы свидетельствовать о серьезных намерениях сторон.
Во время встречи Трамп выразил недовольство действиями Зеленского, требуя от него согласия на прекращение огня и прекращения критики в адрес российского президента Владимира Путина.
Вице-президент Джей-Ди Вэнс также высказался в адрес Зеленского, назвав его неблагодарным и упрекая в попытках манипулировать ситуацией в свою пользу. Эти напряженные моменты привели к тому, что делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, и соглашение так и не было подписано.