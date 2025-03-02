Бадра Гунба объявил о своей победе во втором туре выборов президента Абхазии

В Абхазии завершился второй тур выборов президента, предварительные результаты ожидаются в воскресенье. По неофициальным данным, лидирует бывший вице-президент Бадра Гунба, который уже объявил о своей победе. Его соперник лидер оппозиции Адгур Ардзинба пока не делал заявлений после закрытия участков. Явка на выборах составила более 70%. В день голосования в Абхазии произошли инциденты, включая вооруженное нападение на избирательный участок и нападения на граждан России, что привело к возбуждению уголовных дел по статьям, включая терроризм.