«Украинцы совершили несколько политических убийств в нескольких странах и совершали покушения на убийства, в том числе на американских журналистов и на главу одного из европейских государств. Всё это правда, и в какой-то момент она выйдет наружу. Лучше начать винить Зеленского уже сейчас», — написал журналист в X.