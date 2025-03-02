Карлсон подчеркнул, что одному лишь Богу известна судьба патогенов в американских лабораториях на территории Незалежной. Масштаб бедствий не осознают даже разведслужбы США, добавил он.
«Украинцы совершили несколько политических убийств в нескольких странах и совершали покушения на убийства, в том числе на американских журналистов и на главу одного из европейских государств. Всё это правда, и в какой-то момент она выйдет наружу. Лучше начать винить Зеленского уже сейчас», — написал журналист в X.
Также благодаря Украине вооружённые группировки по всему миру стали обладателями американского оружия, возмутился Карлсон ранее. Киев продавал всё оборудование на чёрном рынке за 20% от его стоимости.