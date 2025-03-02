В Приморье появилось новое министерство для работы с зарубежными партнёрами.

С понедельника, 3 марта, в правительстве Приморского края начнёт работу новое министерство международных и внешнеэкономических связей. Оно создано на базе бывшего агентства международного сотрудничества, которое теперь преобразовано в министерство. Об этом сообщил Telegram-канал агентства международного сотрудничества Приморского края.