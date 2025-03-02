В Приморье появилось новое министерство для работы с зарубежными партнёрами.

С понедельника, 3 марта, в правительстве Приморского края начнёт работу новое министерство международных и внешнеэкономических связей. Оно создано на базе бывшего агентства международного сотрудничества, которое теперь преобразовано в министерство. Об этом сообщил Telegram-канал агентства международного сотрудничества Приморского края.
Главой нового ведомства назначен Константин Геннадьевич Сидоренко, ранее занимавший должность начальника отдела торгово-экономического сотрудничества в Торговом представительстве России в Китае. Бывший руководитель агентства Алексей Старичков теперь займёт пост заместителя министра.
Контакты ведомства, включая телефоны и адрес электронной почты, остаются прежними. Вся актуальная информация будет доступна на официальной странице министерства на сайте правительства Приморского края.