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В Приморье появилось новое министерство для работы с зарубежными партнёрами

В Приморье появилось новое министерство для работы с зарубежными партнёрами.

Источник: Аргументы и факты

С понедельника, 3 марта, в правительстве Приморского края начнёт работу новое министерство международных и внешнеэкономических связей. Оно создано на базе бывшего агентства международного сотрудничества, которое теперь преобразовано в министерство. Об этом сообщил Telegram-канал агентства международного сотрудничества Приморского края.

Главой нового ведомства назначен Константин Геннадьевич Сидоренко, ранее занимавший должность начальника отдела торгово-экономического сотрудничества в Торговом представительстве России в Китае. Бывший руководитель агентства Алексей Старичков теперь займёт пост заместителя министра.

Контакты ведомства, включая телефоны и адрес электронной почты, остаются прежними. Вся актуальная информация будет доступна на официальной странице министерства на сайте правительства Приморского края.