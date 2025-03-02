МО: Норвегия продолжит поддерживать военных США после бойкота от нефтегиганта HB

Напомним, что руководство крупнейшей в Норвегии нефтяной компании Haltbakk Bunkers отказалось снабжать американских военных топливом после скандальной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. В HB считают, что власти США повели себя «кошмарно» по отношению к иностранному гостю, который, впрочем, тоже не стеснялся в выражениях.