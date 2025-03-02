Маск поддержал идею выхода США из ООН и НАТО

Ранее американский сенатор-республиканец Майк Ли сообщил, что инициатива по выходу США из состава ООН и прекращению ее финансирования внесена в Сенат. Речь идет о полном выходе США из состава ООН и связанных с ней организаций, что также будет предусматривать прекращение их финансирования со стороны Вашингтона. Кроме того, инициатива предусматривает отмену соглашения с ООН о предоставлении ей права иметь официальную штаб-квартиру в Нью-Йорке, а также лишит сотрудников ООН дипломатического иммунитета в США.