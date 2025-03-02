Укрепление гражданской обороны: приоритеты и задачи

Воинские части гражданской обороны МЧС выполняют задачи по защите населения, объектов и территорий от природных и техногенных ЧС, а также по проведению аварийно-спасательных и неотложных работ. Для оперативного реагирования силы и средства распределены по регионам — в Караганде, Семее, Актобе, Алматинской области, а также в Алматы, Уральске, Усть-Каменогорске и Костанае.