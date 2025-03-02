Укрепление гражданской обороны: приоритеты и задачи

В рамках рабочей поездки он вручил военнослужащим ключи от новой специальной техники, усилив боеспособность подразделения гражданской обороны.
В торжественной обстановке на вооружение части поступили военно-спасательные автомобили на базе КамАЗ и Toyota Hilux.
Чингис Аринов подчеркнул, что приоритетом остается модернизация и техническое оснащение гражданской обороны. В 2025 году было закуплено 72 единицы техники, включая беспилотные летательные аппараты, а также современное обмундирование, снаряжение и экипировка для личного состава.
Обеспечение спасательных воинских формирований ведомства современной техникой и оборудованием — это залог оперативности и эффективности в борьбе с чрезвычайными ситуациями. Мы продолжаем системную работу по укреплению материально-технической базы, чтобы быть готовыми к любым вызовам, в том числе к предстоящему паводковому периоду.
В ходе визита Чингис Аринов ознакомился с условиями службы офицеров и солдат, провел смотр готовности к аварийно-спасательным работам и проконтролировал подготовку к Военному параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году МЧС представит на параде в столице Казахстана парадный расчет и военную технику своих подразделений.
Воинские части гражданской обороны МЧС выполняют задачи по защите населения, объектов и территорий от природных и техногенных ЧС, а также по проведению аварийно-спасательных и неотложных работ. Для оперативного реагирования силы и средства распределены по регионам — в Караганде, Семее, Актобе, Алматинской области, а также в Алматы, Уральске, Усть-Каменогорске и Костанае.
С момента перехода в состав МЧС подразделения приняли участие в ликвидации 451 чрезвычайной ситуации и спасли 2 513 человек.