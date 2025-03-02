Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон назвал возможным возобновление диалога Европы с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность диалога Европы с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 1 марта сообщила газета Le Journal du Dimanche.

Источник: AP 2024

«Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент», — отметил Макрон на вопрос о восстановлении контактов Евросоюза (ЕС) с Россией.

По его словам, приоритетом для Франции является безопасность ее граждан, поэтому контакты страны с Москвой станут возможны только тогда, когда «ситуация стабилизируется».

28 февраля Макрон призвал европейские страны отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США. Лидер подчеркнул, что Европе следует объединиться и выработать единую стратегию в выстраивании отношений с Вашингтоном.

Макрон Эмманюэль
Путин Владимир