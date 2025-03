Рубио поручил ускорить поставки оружия Израилю на $4 млрд

Рубио объявил о новых поставках Израилю на фоне сообщений The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal и других СМИ о том, что США рассматривают возможность прекратить военную поддержку Киева после неудачной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.