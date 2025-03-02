Рубио поручил ускорить поставки оружия Израилю на $4 млрд

2 марта истек первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС. В рамках сделки были освобождены 44 израильских заложника, удерживаемых в Газе, и около 2 тыс. палестинских заключенных, находившихся в Израиле. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху объявила, что приняла предложение спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа о продлении прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха. ХАМАС настаивал на переходе ко второй фазе, которая предполагает полное прекращение боевых действий, окончательный вывод израильских военных из сектора и освобождение всех заложников.