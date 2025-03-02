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Аким области Абай осмотрел котельные Курчатова

В городе функционируют четыре котельные. Глава региона посетил котельную № 1, которая обеспечивает теплом 30 многоквартирных домов, один социальный объект, четыре бюджетные организации и три коммерческие структуры. В прошлом году здесь провели текущий ремонт четырех печей и заменили две старые печи на новые, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Источник: Пресс-служба акимата области Абай

Также аким области ознакомился с работой городской больницы Курчатова. В медицинском учреждении трудятся 153 человека, из них 24 — врачи. В 2024 году был проведен капитальный ремонт первого этажа больницы. В этом году, в рамках программы модернизации медицинских учреждений, из областного бюджета выделены средства на капитальный ремонт четвертого этажа.

Главный врач больницы сообщил главе региона о нехватке пяти специалистов и попросил содействия в решении кадрового вопроса.

Привлечение молодых специалистов в сферу здравоохранения — важная задача. Поручаю акиму города обеспечить их жильем. Больницу необходимо полностью модернизировать. Мы должны создать условия, чтобы жители могли получать качественное лечение здесь, не выезжая в Семей. Предоставьте соответствующие предложения, — отметил аким области.

Глава региона также посетил Парк ядерных технологий, комплекс радиационных технологий и ознакомился с работой музея Национального ядерного центра.

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