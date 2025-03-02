Аким области Абай осмотрел котельные Курчатова

В городе функционируют четыре котельные. Глава региона посетил котельную № 1, которая обеспечивает теплом 30 многоквартирных домов, один социальный объект, четыре бюджетные организации и три коммерческие структуры. В прошлом году здесь провели текущий ремонт четырех печей и заменили две старые печи на новые, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.