WSJ узнала о гордости Трампа Вэнсом за перепалку с Зеленским

Вместе с тем, конгрессмены-демократы и некоторые дипломаты раскритиковали Вэнса, увидев в его действиях спланированную попытку саботировать достижений соглашений. «Мне показалось, что Джей Ди Вэнс просто сказал: “Эй, посмотри, что я могу сделать, папа!” И это не улучшило ситуацию. Эти переговоры должны были проходить за закрытыми дверями», — оценил сенатор Марк Келли (Аризона). По мнению бывшего посла в России Майкла Макфола, «для вице-президента неуместно прерывать главу государства и требовать от него благодарности».