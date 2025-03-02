Демешин назвал главные проблемы района имени Лазо и дал совет по их решению

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подвёл итоги рабочего визита в район имени Лазо, отметив успехи в реализации федеральных программ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Напомним, накануне глава края посетил район имени Лазо с рабочим визитом. Он лично осмотрел объекты, включая ремонтируемые поликлинику и больницу, и подчеркнул их значение для жителей.
«Убедился, что эффективно работают федеральные программы, и этот результат надо показывать населению», — заявил губернатор.
Глава района Александр Кох сообщил, что в 2024 году привлечено 583 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов на местные нужды, а также поданы заявки на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий» для ремонта социальных объектов и строительства ледового дворца. В прошлом году по программам благоустройства реализовано 76 проектов: обновлены школы, общественные пространства, Дом культуры «Юбилейный» и линии электропередач. В этом году планируется благоустроить 12 территорий и завершить ремонт трёх школ, а в следующем — ещё двух.
Демешин обратил внимание на проблемы удалённых поселений района, где развитие отстаёт. Он призвал местные власти активнее привлекать жителей к участию в программах.
«Люди уезжают за лучшей жизнью, поэтому нам нужно больше зарабатывать и лучше благоустраивать территорию», — отметил губернатор.
Демографическая ситуация и миграционный отток остаются вызовами для района. За последние годы построено лишь два жилых дома, а по программе «Земский учитель» привлечено всего четыре педагога за два года. Губернатор подчеркнул необходимость «выращивать» кадры — врачей и учителей — и строить жильё, чтобы удерживать население. Он также призвал власти теснее работать с жителями для решения их задач.
В завершение Демешин акцентировал важность поддержки населения и предостерёг чиновников на местах от бумажной волокиты.
«Задача каждого при поступившей заявке — не отписку придумать, не аргументы, почему вы не можете, а воплотить в жизнь реальную потребность общественного объединения или конкретного человека, если она отвечает нормам закона и направлена на развитие общества», — отметил губернатор.