Демешин назвал главные проблемы района имени Лазо и дал совет по их решению

Глава района Александр Кох сообщил, что в 2024 году привлечено 583 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов на местные нужды, а также поданы заявки на участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий» для ремонта социальных объектов и строительства ледового дворца. В прошлом году по программам благоустройства реализовано 76 проектов: обновлены школы, общественные пространства, Дом культуры «Юбилейный» и линии электропередач. В этом году планируется благоустроить 12 территорий и завершить ремонт трёх школ, а в следующем — ещё двух.