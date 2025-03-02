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С начала СВО Украина атаковала 34 региона России. Военная операция, день 1103-й

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что за три года Украина атаковала 34 российских региона, расположенных за пределами зоны спецоперации. Дональд Трамп не остановит помощь Киеву, так как поражение страны станет пятном на его репутации, считают источники WP. Президент Чехии Петр Павел призвал создать коалицию для поддержки Украины. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что уже сейчас нужно расследовать преступления Владимира Зеленского. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:31 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен призвать лидеров ЕС увеличить расходы на оборону, выяснил Bloomberg.

«Стармер скажет другим лидерам, что им нужно быть более реалистичными в отношении расходов на оборону. Они должны понимать, что тщательно подготовленных речей в поддержку Украины будет недостаточно, чтобы убедить президента США Дональда Трампа согласиться на гарантии безопасности, которые они хотят», — говорится в материале.

08:27 Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал на украинском языке в соцсети X о ненадежности США:

«Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые надеются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее состояние Украины».

08:23.

08:17 По данным Daily Express, норвежская компания Haltbakk Bunkers отказалась поставлять топливо американским военным после перепалки Трампа и Зеленского, призвав другие европейские компании поступить аналогичным образом.

«Кратко и по сути: мы приняли решение немедленно прекратить поставки топлива американским силам в Норвегии и их кораблям, входящим в норвежские порты», — сказано в сообщении.

08:13 CNN пишет, что президент США Дональд Трамп упомянул российского лидера Владимира Путина после скандальной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за несправедливых обвинений.

«Это отсылка к оценке разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа», — пояснило издание.

Ранее Трамп заявил, что прошел с Путиным через тяжелые времена.

08:07 ❗️Председатель СК Александр Бастрыкин сказал ТАСС, что с начала СВО Украина атаковала 34 российских региона, расположенных вне зоны спецоперации.

08:03.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1103-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.