С начала СВО Украина атаковала 34 региона России. Военная операция, день 1103-й

08:31 Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен призвать лидеров ЕС увеличить расходы на оборону, выяснил Bloomberg.
«Стармер скажет другим лидерам, что им нужно быть более реалистичными в отношении расходов на оборону. Они должны понимать, что тщательно подготовленных речей в поддержку Украины будет недостаточно, чтобы убедить президента США Дональда Трампа согласиться на гарантии безопасности, которые они хотят», — говорится в материале.
08:27 Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал на украинском языке в соцсети X о ненадежности США:
«Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые надеются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее состояние Украины».
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08:17 По данным Daily Express, норвежская компания Haltbakk Bunkers отказалась поставлять топливо американским военным после перепалки Трампа и Зеленского, призвав другие европейские компании поступить аналогичным образом.
«Кратко и по сути: мы приняли решение немедленно прекратить поставки топлива американским силам в Норвегии и их кораблям, входящим в норвежские порты», — сказано в сообщении.
08:13 CNN пишет, что президент США Дональд Трамп упомянул российского лидера Владимира Путина после скандальной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за несправедливых обвинений.
«Это отсылка к оценке разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа», — пояснило издание.
Ранее Трамп заявил, что прошел с Путиным через тяжелые времена.
08:07 ❗️Председатель СК Александр Бастрыкин сказал ТАСС, что с начала СВО Украина атаковала 34 российских региона, расположенных вне зоны спецоперации.
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08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1103-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.