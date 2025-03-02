Посол Казахстана оценил ситуацию с возвращением боевиков из Сирии

«Оснований для беспокойства в связи с возвращением воевавших в Сирии боевиков нет… Вопрос находится на особом контроле казахстанских спецслужб, имеющих богатый арсенал практических наработок по мониторингу, возвращению и экстрадиции наших граждан из Сирии, поэтому каких-либо опасений по поводу возможной деструктивной деятельности вернувшихся в Казахстане нет», — заявил Абаев РИА Новости.
Он отметил, что в целом возвращение боевиков из Сирии — это единичные случаи, и они находятся на контроле властей. В частности, он напомнил, что в 2019—2021 годах Казахстан провел специальную гуманитарную операцию «Жусан», которая получила положительную международную оценку.
«В результате в страну было возвращено 607 наших граждан, включая женщин и несовершеннолетних. Самостоятельно на Родину вернулись 74 гражданки Казахстана. По прибытии в республику 53 человека были привлечены к уголовной ответственности и приговорены к различным срокам лишения свободы за участие в террористической деятельности или пропаганду терроризма. Остальные, против которых не было оснований для возбуждения уголовных дел, прошли реабилитационные мероприятия», — напомнил посол.