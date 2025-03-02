Посол Казахстана оценил ситуацию с возвращением боевиков из Сирии

«В результате в страну было возвращено 607 наших граждан, включая женщин и несовершеннолетних. Самостоятельно на Родину вернулись 74 гражданки Казахстана. По прибытии в республику 53 человека были привлечены к уголовной ответственности и приговорены к различным срокам лишения свободы за участие в террористической деятельности или пропаганду терроризма. Остальные, против которых не было оснований для возбуждения уголовных дел, прошли реабилитационные мероприятия», — напомнил посол.