Жители Южной Кореи выразили благодарность казахскому народу

1 марта в Южной Корее — государственный праздник, День движения за независимость. Многие корейские национальные герои, сражавшиеся за свободу своей страны, были депортированы в Казахстан. Они нашли приют в Кызылорде, а позже их останки с почестями были перезахоронены в Южной Корее.
В этот день их память почтили члены общественной организации, объединяющей корейцев из стран СНГ.
Хотелось выразить огромную благодарность за все, что сделано людьми казахстанскими, за то, что сделано казахстанской землей. Потому что, наверное, сейчас корейцы, которые живут за пределами Казахстана, могут очень гордо и с уверенностью говорить, что мы — казахстанцы. И, конечно же, роль корейцев, живущих сейчас за пределами Казахстана, — в том, чтобы стать мостом между двумя странами, между Казахстаном и Кореей. Қазақ халқына мың алғыс.