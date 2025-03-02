Жители Южной Кореи выразили благодарность казахскому народу

Хотелось выразить огромную благодарность за все, что сделано людьми казахстанскими, за то, что сделано казахстанской землей. Потому что, наверное, сейчас корейцы, которые живут за пределами Казахстана, могут очень гордо и с уверенностью говорить, что мы — казахстанцы. И, конечно же, роль корейцев, живущих сейчас за пределами Казахстана, — в том, чтобы стать мостом между двумя странами, между Казахстаном и Кореей. Қазақ халқына мың алғыс.