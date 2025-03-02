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Бастрыкин: европейские политики должны отвечать за гибель россиян от атак ВСУ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Европейские политики должны нести ответственность за гибель мирных граждан России от поставляемого ими Вооруженным силам Украины оружия. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Источник: РИА "Новости"

«Европейские политики могут сколько угодно говорить о фактах, далеких от реальности. Но мы знаем, что они принимают решения о поставках оружия Украине, и поэтому эти лица тоже должны нести ответственность за жертвы среди мирного населения нашей страны», — сказал он.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас на Мюнхенской конференции заявила, что мирные жители РФ не умирают в результате конфликта на Украине.

По данным Бастрыкина, с начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов РФ, расположенных вне границ проведения специальной военной операции. Для этого Вооруженные силы Украины применяют в том числе западное вооружение — тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, беспилотные летательные аппараты. В результате преступных действий украинской стороны погибли 652 мирных жителя, в том числе 23 ребенка. Ранения получили 2 980 человек, в том числе 169 детей.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск 3 марта.