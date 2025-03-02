Бастрыкин: европейские политики должны отвечать за гибель россиян от атак ВСУ

«Европейские политики могут сколько угодно говорить о фактах, далеких от реальности. Но мы знаем, что они принимают решения о поставках оружия Украине, и поэтому эти лица тоже должны нести ответственность за жертвы среди мирного населения нашей страны», — сказал он.