В Самарской области с 1 марта вступили в силу новые законы

С 1 марта 2025 года в Самарской области вступят в силу несколько важных изменений в законодательстве. Жителям рекомендуют ознакомиться с ними, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Так, бывшие военнослужащие, находящиеся на пенсии, получат прибавку. Выплаты увеличат на 9,5%. Индексацию бывшим военным проведут по всей стране по поручению президента Владимира Путина. Причем повышение коснется не только мартовских начислений, но и январских и февральских пенсий.
Кроме того, в регионе с 1 марта начал действовать запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Контролировать исполнение этого закона будет Министерство промышленности и торговли Самарской области.
Напомним, россиян переведут на оплату отопления только в отопительный сезон. Однако в Самарской области система начисления платежей останется прежней. Самарцы продолжат платить за отопление по схему 1/12.