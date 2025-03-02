Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области с 1 марта вступили в силу новые законы

Бывшим военным с 1 марта повысили пенсии на 9,5% в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2025 года в Самарской области вступят в силу несколько важных изменений в законодательстве. Жителям рекомендуют ознакомиться с ними, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Так, бывшие военнослужащие, находящиеся на пенсии, получат прибавку. Выплаты увеличат на 9,5%. Индексацию бывшим военным проведут по всей стране по поручению президента Владимира Путина. Причем повышение коснется не только мартовских начислений, но и январских и февральских пенсий.

Кроме того, в регионе с 1 марта начал действовать запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Контролировать исполнение этого закона будет Министерство промышленности и торговли Самарской области.

Напомним, россиян переведут на оплату отопления только в отопительный сезон. Однако в Самарской области система начисления платежей останется прежней. Самарцы продолжат платить за отопление по схему 1/12.

закон