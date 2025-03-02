В Самарской области с 1 марта вступили в силу новые законы

Так, бывшие военнослужащие, находящиеся на пенсии, получат прибавку. Выплаты увеличат на 9,5%. Индексацию бывшим военным проведут по всей стране по поручению президента Владимира Путина. Причем повышение коснется не только мартовских начислений, но и январских и февральских пенсий.