Посол Казахстана оценил потенциал БРИКС

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
«Статус страны-партнера открывает большие перспективы для сотрудничества с организацией. Мы высоко оцениваем ее потенциал, и, как отметил наш президент Касым-Жомарт Токаев, “БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнерства”. Казахстан пристально наблюдает за развитием объединения», — заявил Абаев РИА Новости.
Он отметил, что прошедший осенью саммит в Казани продемонстрировал серьезные возможности организации в качестве площадки, способной решать актуальные глобальные проблемы.
«И сам факт визита главы нашего государства (на саммит — ред.), и содержание его выступления отражают наш настрой на всестороннее сотрудничество. Мы видим в БРИКС важный механизм укрепления международной стабильности и готовы поддержать все продуктивные инициативы, отвечающие нашим национальным интересам», — добавил Абаев.