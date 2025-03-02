FT узнала о работе в США над планом перезапуска «Северного потока-2»

Вместе с тем, одобрения Путина и Трампа будет недостаточно для запуска газопровода, предупредили опрошенные изданием высокопоставленные американские чиновники и бизнесмены, имеющие опыт работы в России. «Я не могу себе представить, чтобы правление какой-либо крупной американской корпорации прямо сейчас сказало: “Эй, давайте вернемся на российский рынок”, и русские тоже это знают — они видели колебания в американской политике», — пояснил бывший высокопоставленный американский чиновник. Он напомнил, что ЕС свои санкции не отменял, а согласие запустить газопровод вызовет острую реакцию в Германии, так что «до чего-либо подобного еще далеко».