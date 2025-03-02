Некоторые видные члены президентской администрации Дональда Трампа знают о его инициативе и рассматривают эту возможность как часть усилий по восстановлению отношений с Россией, рассказали собеседники FT. По их словам, некоторые члены администрации видят в «Северном потоке-2» стратегический актив, который можно использовать в мирных переговорах по российско-украинскому конфликту.
«США сказали бы: “Ну, теперь на Россию можно будет положиться, потому что в этом участвуют заслуживающие доверия американцы”, — сказал бывший высокопоставленный американский чиновник, осведомленный о некоторых попытках заключения сделки. С его слов, американские инвесторы начнут получать деньги “просто так”.
В сентябре 2022 года была взорвана одна нитка «Северного потока — 2» и обе нити «Северного потока −1». Вторая нитка «Северного потока-2», чья годовая пропускная способность достигает 27,5 млрд кубометров газа в год, не повреждена и никогда не использовалась.
В руководстве Евросоюза узнали о дискуссиях вокруг «Северного потока-2» в последние недели, лидеры европейских стран обеспокоены и уже обсудили ситуацию между собой, выяснила FT. Издания объясняет, что реализация плана Варнига дала бы США беспрецедентное влияние на поставки энергоносителей в Европу.
Для реализации плана необходимо отмены санкций США, согласия России возобновить поставки газа, а также согласия Германии пропускать газ любым европейским покупателям (станция находится на севере ФРГ).
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал FT, что не располагает какой-либо информацией насчет переговоров по трубопроводу. «Газпром» отказался от комментариев изданию. Варниг заверил газету, что «не участвовал ни в каких обсуждениях с американскими политиками или представителями бизнеса» и добавил, что соблюдает «правила, как лицо, находящееся под санкциями США».
В январе 2025 года швейцарская материнская компания газопровода Nord Stream 2 AG получила отсрочку по делу о банкротстве, ее предоставили на четыре месяца. Согласно судебным материалам, «Газпром» сообщил, что новая президентская администрация в США и февральские выборы в Германии могут.
«предположительно могут иметь существенные последствия для обстоятельств Nord Stream 2», чтобы оправдать отсрочку, пишет FT.
Со слов одного из источников, несколько инвесторов выразили заинтересованность, а один консорциум разработал схему постсанкционной сделки с «Газпромом».
Вместе с тем, одобрения Путина и Трампа будет недостаточно для запуска газопровода, предупредили опрошенные изданием высокопоставленные американские чиновники и бизнесмены, имеющие опыт работы в России. «Я не могу себе представить, чтобы правление какой-либо крупной американской корпорации прямо сейчас сказало: “Эй, давайте вернемся на российский рынок”, и русские тоже это знают — они видели колебания в американской политике», — пояснил бывший высокопоставленный американский чиновник. Он напомнил, что ЕС свои санкции не отменял, а согласие запустить газопровод вызовет острую реакцию в Германии, так что «до чего-либо подобного еще далеко».