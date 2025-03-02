Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму

Также в 2026 году будут завершены работы по капитальному ремонту участка дороги Алушта — Ялта протяженностью 28 километров и ремонту дороги Бахчисарай — Ялта (через плато Ай-Петри). Будут построены объезд международного детского центра «Артек», а также обход Алушты через село Изобильное. Обход Алушты позволит туристам ехать к Ялте, не попадая в пробки и существенно сократит время в пути.