Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму

По словам главы Крыма, уже в текущем году будут завершены работы по строительству второго этапа юго-восточного обхода Симферополя (трасса Донское — Перевальное), которая начинается у трассы «Таврида». Первый этап полностью готов. Дорога позволит туристам ехать к южнобережью по сокращенному пути, не заезжая в городскую черту Симферополя. Стоимость проекта — 32 миллиарда рублей.
В 2026 году будет построен первый этап автомобильной дороги Льговское — Грушевка — Судак (съезд с трассы «Таврида»), которая ведет к арт-кластеру «Таврида» возле города Судак. Протяженность всего объекта — около 32 километров, стоимость — более 23,6 миллиарда рублей, сообщил глава региона.
Также в 2026 году будут завершены работы по капитальному ремонту участка дороги Алушта — Ялта протяженностью 28 километров и ремонту дороги Бахчисарай — Ялта (через плато Ай-Петри). Будут построены объезд международного детского центра «Артек», а также обход Алушты через село Изобильное. Обход Алушты позволит туристам ехать к Ялте, не попадая в пробки и существенно сократит время в пути.
Еще один проект — строительство и реконструкция автомобильной дороги Судак — поселок Новый Свет протяженностью свыше шести километров (горный серпантин) со сроками реализации в 2027—2029 годах. На эти цели потребуется порядка семи миллиардов рублей, отметил глава региона.
Ранее Аксенов сообщил, что принято решение о строительстве в 2027—2030 годах съезда с трассы «Таврида» от Белогорска к селу Приветное на побережье через горную гряду, стоимость работ составит 35 миллиардов рублей.