Абаев рассказал о возможности для Росатома построить АЭС в Казахстане

«Решение по участию зарубежных корпораций в строительстве АЭС планируется озвучить в текущем году», — заявил Абаев.
Он отметил, что сейчас проводится работа по выбору поставщика или консорциума для строительства АЭС. Этот процесс осуществляется в рамках процедуры конкурентного диалога, которая предусматривает переговоры с потенциальными партнерами, анализ их технологических возможностей и опыта в реализации подобных проектов.
«В “шорт-лист” потенциальных поставщиков ядерных технологий для проекта по строительству АЭС вошла в том числе корпорация “Росатом”. В январе, с целью ознакомления с опытом эксплуатации атомных электростанций, Россию посетила делегация под руководством министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева. Ранее аналогичные визиты состоялись в другие страны — потенциальные поставщики атомных технологий», — отметил посол.
Что касается изучения возможного строительства последующих АЭС и определения потенциальных районов ядерного кластера, то в Казахстане проводится детальный анализ регионов, включая прогнозные потребности в электроэнергии, темпы экономического роста, демографическая динамика. Также учитываются стратегические интересы Казахстана, конкурентоспособность предложений и технологий, добавил посол.