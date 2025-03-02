Абаев рассказал о возможности для Росатома построить АЭС в Казахстане

Он отметил, что сейчас проводится работа по выбору поставщика или консорциума для строительства АЭС. Этот процесс осуществляется в рамках процедуры конкурентного диалога, которая предусматривает переговоры с потенциальными партнерами, анализ их технологических возможностей и опыта в реализации подобных проектов.