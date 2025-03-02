Казахстан и Япония укрепляют связи в сфере здравоохранения

Ясумаса Ииджима, назначенный на должность посла в Японии в Республике Казахстан 22 января 2025 года, продолжает линию предшественника по поддержке здравоохранения в Казахстане и японских компаний, работающих в нашей стране. Это второй приезд господина Ииджимы в страну, в послужном списке посла — дипломатическая служба в других странах Центральной Азии, в России и в Украине.
По словам г-на Ииджимы, Япония с гордостью вносит вклад в деятельность таких компаний, как Takeda, и в целом, в медицинский сектор Казахстана.
«Япония продолжает поддерживать усилия Казахстана в области здравоохранения, и мы гордимся тем, что японские компании, включая Takeda, вносят значительный вклад в развитие медицинской отрасли страны. Доступ к инновационным методам лечения, особенно в области редких заболеваний — важная задача. Мы готовы и дальше продолжать обмен опытом и технологиями с казахстанскими коллегами» Ясумаса Ииджима.
Михаил Владимиров, Директор «Такеда Казахстан», отметил, что компания уже более 20 лет ведет деятельность в стране и Takeda уделяет особое внимание разработке и производству инновационных лекарственных средств для лечения онкологических, гастроэнтерологических и редких заболеваний. Более 60% активов Takeda направлено на создание эффективных препаратов для лечения орфанных заболеваний.
«Потребности пациентов с редкими заболеваниями и их семей были и остаются приоритетом Takeda. В Казахстане на динамическом наблюдении с “редкими” диагнозами состоят 76 тысяч человек, 15 тысяч из них — дети. В прошлом году мы подписали Меморандум с корпоративным фондом Университетского медицинского центра (UMC) в Астане, при котором был открыт Республиканский центр орфанных заболеваний. Наша цель — обеспечить возможность подтверждения диагноза в Казахстане и повысить уровень доступности передовых методов лечения» Михаил Владимиров.
Стороны выразили уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество между посольством Японии и «Такеда Казахстан» будет способствовать развитию системы здравоохранения и развития фармацевтической отрасли в Казахстане, а также будут поддерживать проекты в области диагностики и терапии редких заболеваний.