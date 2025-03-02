Казахстан и Япония укрепляют связи в сфере здравоохранения

«Потребности пациентов с редкими заболеваниями и их семей были и остаются приоритетом Takeda. В Казахстане на динамическом наблюдении с “редкими” диагнозами состоят 76 тысяч человек, 15 тысяч из них — дети. В прошлом году мы подписали Меморандум с корпоративным фондом Университетского медицинского центра (UMC) в Астане, при котором был открыт Республиканский центр орфанных заболеваний. Наша цель — обеспечить возможность подтверждения диагноза в Казахстане и повысить уровень доступности передовых методов лечения» Михаил Владимиров.