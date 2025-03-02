Глава ПМР: в Молдавии никто не наказан за преступления против Приднестровья

«К сожалению, трагические события 1991−1992 годов так и остались без политической и правовой оценки. Никто из руководства Молдовы так и не понес заслуженного наказания за убийства и массовые нарушения прав человека, никто не принес извинения приднестровцам за содеянное, никто не раскаялся», — отметил Красносельский в своем обращение в День начала отражения широкомасштабной агрессии Молдавии против народа Приднестровья. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.
Красносельский также напомнил, что именно 2 марта 1992 года вооруженными формированиями Молдавии была развязана широкомасштабная агрессия против народа Приднестровья. По его словам, эта скорбная дата в истории непризнанной республики «стала началом необъявленной войны, войны, которая под прикрытием “обеспечения конституционного порядка” имела признаки геноцида».
«В полной мере разделяя ценности мира, наше государство устремлено к созидательному развитию. Для нас мирное разрешение имеющихся противоречий во внешней политике — это безусловный приоритет. События тридцатитрехлетней давности никогда не должны повториться вновь», — подчеркнул Красносельский.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.