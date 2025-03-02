Глава ПМР: в Молдавии никто не наказан за преступления против Приднестровья

«К сожалению, трагические события 1991−1992 годов так и остались без политической и правовой оценки. Никто из руководства Молдовы так и не понес заслуженного наказания за убийства и массовые нарушения прав человека, никто не принес извинения приднестровцам за содеянное, никто не раскаялся», — отметил Красносельский в своем обращение в День начала отражения широкомасштабной агрессии Молдавии против народа Приднестровья. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.