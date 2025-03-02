В Казахстане обеспокоились ограничениями для мигрантов в России

«Для укрепления экономических связей и развития сотрудничества мы создали Евразийский экономический союз, основой которого является обеспечение четырех свобод — движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Для этих целей в союзном договоре (договоре о ЕАЭС) мы заложили право трудящегося осуществлять трудовую деятельность на территории государств-членов ЕАЭС без получения разрешений на осуществление трудовой деятельности, а также возможность пребывания в государстве на срок действия трудового контракта. Эта возможность применяется и для членов семьи трудового мигранта», — сообщил Абаев.