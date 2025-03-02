В Казахстане обеспокоились ограничениями для мигрантов в России

«Обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете для трудовых мигрантов везти свои семьи, конечно, вызывают озабоченность в нашем обществе. Ведь, в конечном счете, речь идет о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят свой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России», — заявил Абаев.
Он напомнил, что связи между народами России и Казахстана уходят глубоко в историю. Живя по соседству, граждане двух стран ведут торговлю, ездят друг к другу в гости и осуществляют трудовую деятельность, отметил посол.
«Для укрепления экономических связей и развития сотрудничества мы создали Евразийский экономический союз, основой которого является обеспечение четырех свобод — движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Для этих целей в союзном договоре (договоре о ЕАЭС) мы заложили право трудящегося осуществлять трудовую деятельность на территории государств-членов ЕАЭС без получения разрешений на осуществление трудовой деятельности, а также возможность пребывания в государстве на срок действия трудового контракта. Эта возможность применяется и для членов семьи трудового мигранта», — сообщил Абаев.
Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, например, гражданства РФ.