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Санду подтвердила, что газ через венгерского посредника Приднестровье получает законно

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Приднестровье получает природный газ через венгерского посредника на законных основаниях, признала президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопросы журналистов в ходе совместной с врио президента Румынии пресс-конференции.

Источник: Sputnik.md

Главе государства был задан вопрос о том, как она оценивает ситуацию с поставками газа в Приднестровье через компанию венгерского происхождения.

Правительство Республики Молдова изучило эту сделку и компании, вовлеченные в нее. Оно гарантировало, что эти компании не подпадают под международные санкции и что сделка соответствует законодательству страны.

сказала Санду

Напомним, природный газ начал поступать в Приднестровье с 14 февраля сроком на 16 дней. Поставки были организованы через краткосрочное соглашение с венгерской компанией MET Gas and Energy Marketing AG при поддержке Минэнерго РФ.

До этого власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приняла решение разрешить транзит газа в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. По договору венгерская компания закупает для Приднестровья три миллиона кубометров природного газа в сутки в течение 16 дней начиная с 14 февраля. Данного объема хватает для обеспечения голубым топливом бытовых потребителей и выработки электричества. Однако крупные производства региона простаивают из-за нехватки газа, вследствие чего многие жители Приднестровья не могут вернуться к работе.

экономика
энергетика