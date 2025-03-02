Bloomberg: администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского

Как указывает источник, извинения со стороны Киева необходимы для восстановления прямого диалога между Украиной и США.
На фоне произошедшего конфликта руководство ряда европейских стран НАТО намерено выступить посредниками между Киевом и Вашингтоном и попытаться убедить Трампа смягчить свое отношение к Зеленскому. Особенно решительно в этом отношении настроен премьер-министр Великобритании Кир Стармер, указывает агентство со ссылкой на источники. Британское руководство считает, что более теплое отношение Вашингтона к Лондону в сравнении с другими европейскими столицами дает Великобритании преимущество, которым они смогут воспользоваться для диалога с Трампом по Украине.
При этом сразу после перепалки в Белом доме в пятницу Великобритания попыталась «спасти» соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам, предприняв попытку убедить американскую сторону вернуться к подписанию документа. Однако, команда Трампа отклонила британскую просьбу, отмечают источники агентства. В ближайшее время, как указывают источники Bloomberg, Великобритания также объявит о новом пакете помощи для Украины в размере $2,5 млрд, который будет финансироваться за счет доходов от замороженных в Европе российских активов.
В воскресенье в Лондоне пройдет встреча, посвященная обсуждению мира на Украине. В Лондон приглашены лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский.
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс — на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.