Радий Хабиров поздравил ветерана Мусайру Фатихову из Уфы со 105-летием

«Эта удивительная женщина прошла через столько испытаний, что трудно представить, — отметил Радий Хабиров. — Она была связисткой и наводчицей, переправлялась через Волгу под обстрелом, чтобы восстановить связь, дошла до Берлина. После войны Мусайра Фатихова 54 года проработала учителем русского языка и литературы. Сейчас часто читает свои стихи — многое пережито, многое помнится. Живёт она в Уфе, и её постоянно навещают ученики и преподаватели соседних школ. Мусайре Нугумановне и всем нашим уважаемым ветеранам — здоровья, мира, добра и благополучия!».