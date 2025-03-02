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Радий Хабиров поздравил ветерана Мусайру Фатихову из Уфы со 105-летием

Глава Башкирии Радий Хабиров в своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан в соцсетях поздравил ветерана Великой Отечественной войны Мусайру Нугумановну Фатихову из Уфы со 105-летием. Она обладатель ордена Славы III степени, ордена Отечественной войны, медали «За оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина».

Источник: Башинформ

В 1942 году, когда Мусайре Фатиховой было всего 22, она оказалась в самом пекле под Сталинградом. Её назначили комсоргом артиллерийской батареи, а также военкором в полковой газете «Бей врага!».

«Эта удивительная женщина прошла через столько испытаний, что трудно представить, — отметил Радий Хабиров. — Она была связисткой и наводчицей, переправлялась через Волгу под обстрелом, чтобы восстановить связь, дошла до Берлина. После войны Мусайра Фатихова 54 года проработала учителем русского языка и литературы. Сейчас часто читает свои стихи — многое пережито, многое помнится. Живёт она в Уфе, и её постоянно навещают ученики и преподаватели соседних школ. Мусайре Нугумановне и всем нашим уважаемым ветеранам — здоровья, мира, добра и благополучия!».