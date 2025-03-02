В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США

«Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно», — сказал он на кадрах, записанных в среду.