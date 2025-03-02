В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США

«Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно», — сказал он на кадрах, записанных в среду.
Другие заявления пресс-секретаря президента:
- Новая администрация США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации. Это во многом совпадает с видением Москвы.
- Отношениям стран был нанесен огромный ущерб, для их восстановления предстоит пройти долгий путь.
- Возобновление сотрудничества российских и американских компаний — долгосрочная перспектива.
- Представители Белого дома говорили, что сначала — урегулирование вокруг Украины, потом — экономика.
- Нужно очерчивать темы экономических связей с США, но не ждать быстрых результатов.
Возобновление диалога
Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.