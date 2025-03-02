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В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Путь нормализации отношений РФ и США можно будет пройти быстро и успешно при сохранении политической воли президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью.

Источник: © РИА Новости

«Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно», — сказал он на кадрах, записанных в среду.

Другие заявления пресс-секретаря президента:

  • Новая администрация США стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации. Это во многом совпадает с видением Москвы.
  • Отношениям стран был нанесен огромный ущерб, для их восстановления предстоит пройти долгий путь.
  • Возобновление сотрудничества российских и американских компаний — долгосрочная перспектива.
  • Представители Белого дома говорили, что сначала — урегулирование вокруг Украины, потом — экономика.
  • Нужно очерчивать темы экономических связей с США, но не ждать быстрых результатов.

Возобновление диалога

Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.

В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.

На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.

Песков Дмитрий
Путин Владимир
Трамп Дональд