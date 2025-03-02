Израиль заблокировал доступ гумпомощи в сектор Газа

ХАМАС назвал решение Израиля «дешевым шантажом» и нарушением соглашения о прекращении огня. Группировка требует полной реализации прежде достигнутых договоренностей и настаивает, чтобы второй этап включал переговоры о постоянном прекращении огня, полный вывод израильских войск из Газы, восстановление анклава «и затем освобождение заключенных в рамках согласованной сделки». «Это то, на чем мы настаиваем, и мы от этого не отступим», — пообещал лидер ХАМАС Махмуд Мардави.