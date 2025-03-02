Американский блогер Науфал сказал, что интервью Лукашенко шокирует мир

Американский блогер, бизнесмен, эксперт в области финансов, ведущий крупнейшего шоу в соцсети Х Марио Науфал сказал, что интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко шокирует мир. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Это интервью шокирует мир», — сказано в анонсе интервью президента Беларуси американскому блогеру.
В анонсе интервью Александр Лукашенко высказался, что бы было, если бы страны Запада не поставляли оружие украинской стороне:
— Не было бы этого конфликта.
Но, добавил президент Беларуси, кому-то этот конфликт нужен. Кроме того, глава государства в интервью рассказал о телефонном звонке:
— Я ему позвонил и сказал следующее: «Ты за это ответственен. За то, что не предотвратил войну и она идет на территории Украины».
Президент Беларуси заявил, что США необходимо договориться с Китаем:
— С Китаем вам надо договориться. Я знаю очень хорошо Китай: 30 с лишним лет знаю Китай. На моих глазах Китай развивался. Вы Китай не остановите.
В телеграм-канале обратили внимание на то, что краткий обзор интервью с главой государства покажут 3 марта в 04.20 (в 00.20 по минскому времени). Полная версия интервью будет доступна 4 марта.
Ранее американский блогер назвал свое интервью с Лукашенко одним из самых содержательных и впечатляющих.
Также американский блогер Науфал рассказал об интервью с Лукашенко и его желании мира.
Тем временем в интервью президент Беларуси Александр Лукашенко оценил предстоящую сделку США и Украины по редкоземельным металлам и сказал, что было бы, если бы выборы в США выиграл Байден.
Кроме того, глава государства заявил, что Россия не согласится на миротворцев ЕС на территории Украины.
Вместе с тем Лукашенко сказал о разговоре с Путиным по урегулированию украинского конфликта и уточнил, что готовится встретиться с Путиным через неделю.