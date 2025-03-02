Абаев: запрет мигрантам ввозить семьи в РФ вызвал озабоченность в Казахстане

Законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию в августе 2024 года предложила группа депутатов от ЛДПР. В сентябре идею запретить мигрантам привозить семьи на сезонные работы поддержал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Однако в ноябре правительство не поддержало законопроект и отправило его на доработку.