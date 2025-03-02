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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Днепр»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки более 115 военных, две боевые бронированные машины, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Степное, Каменское, Лобковое Запорожской области, Антоновка и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.