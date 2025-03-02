В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Степное, Каменское, Лобковое Запорожской области, Антоновка и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.