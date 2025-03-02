Лавров назвал главную причину срыва переговоров по Украине в 2022 году

«Я надеялся, что все-таки разум и здравый смысл восторжествуют. Но восторжествовала гордыня. Не только замыслы материально втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму, на Азовском море — все эти планы были. Но помимо этого геополитического замысла, большую роль сыграла и гордыня. Как же так? Говорят — не надо, а мы согласимся? Я не преувеличиваю. Это в “обнаженном” виде то, чем они руководствовались. Это печально. Это не здравый смысл», — сказал Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда», отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп не зря говорит в отношении любого конфликта, рассматривая позицию Америки, что «должен быть здравый смысл». «А здравый смысл Вашингтона диктует “отойти в сторону”, — отметил Лавров.
«Мы не были слепы. Еще в 2007 году в Мюнхене президент России Владимир Путин предупредил, что мы хоть и работаем и с НАТО, и с Евросоюзом, и с “семеркой” (будучи уже членом “восьмерки”), но не надо делать нас наивными и принимать за тех, кто ничего не понимает и не видит. Если мы равноправны, то давайте работать равноправно», — подчеркнул глава российского МИД.
По его словам, Москва на многочисленных встречах терпеливо разъясняла каждому из западного «лагеря», что президент РФ Владимир Путин имел в виду, выступая в Мюнхене.
«До самого последнего момента мы давали им шанс не доводить дело до горячего конфликта. В декабре 2021 году мы сказали им, мол, вы “забалтываете” Минские договоренности, создаете угрозы нашей безопасности, давайте подпишем Договор о европейской безопасности, где она будет обеспечиваться без всякого втягивания в НАТО кого бы то ни было. Нас проигнорировали. Еще в январе 2022 года я встречался с тогдашним Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он сказал, что НАТО — это не наше дело. Они могут только пообещать, что количество ракет средней дальности, которые они разместят на Украине, будет определенным образом ограничено. Вот и все. Это тоже лицемерие, безнаказанность, исключительность, сверхчеловечность. И к чему это все привело?» — подчеркнул Лавров.
Он добавил, что Путин не зря на одном из своих крупных мероприятий в 2024 году сказал, что «так, как было до февраля 2022 года, больше никогда не будет».
«То есть он надеялся до февраля, уже понимая тщетность этих надежд. Но он давал им шанс до самого последнего. Сядьте за стол, давайте договоримся о безопасности, включая безопасность Украины, но так, чтобы меры по ее обеспечению не подрывали нашу. Это все решалось. Сейчас многие политические деятели, бывшие члены правительства, общественники с “задним умом” (то есть они имеют что-то общее с русским мужиком, который “задним умом” крепок) говорят, что надо было делать по-другому. Но вышло, как вышло. Наши цели ясны, задачи определены, как говорили еще в Советском Союзе», — заявил Лавров.