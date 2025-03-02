Лавров назвал главную причину срыва переговоров по Украине в 2022 году

«До самого последнего момента мы давали им шанс не доводить дело до горячего конфликта. В декабре 2021 году мы сказали им, мол, вы “забалтываете” Минские договоренности, создаете угрозы нашей безопасности, давайте подпишем Договор о европейской безопасности, где она будет обеспечиваться без всякого втягивания в НАТО кого бы то ни было. Нас проигнорировали. Еще в январе 2022 года я встречался с тогдашним Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он сказал, что НАТО — это не наше дело. Они могут только пообещать, что количество ракет средней дальности, которые они разместят на Украине, будет определенным образом ограничено. Вот и все. Это тоже лицемерие, безнаказанность, исключительность, сверхчеловечность. И к чему это все привело?» — подчеркнул Лавров.