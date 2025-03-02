Лавров раскрыл детали контактов с командой Трампа

«Они (члены команды Трампа. — Прим. ред.) разговаривают, исходя из того что они не командуют нами, и мы ими не командуем. Две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов», — отметил он.