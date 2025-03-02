Стармер: Франция и Великобритания предложат США план мира на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал о создании плана по мирному урегулированию военного конфликта на Украине. План будет разработан совместно с Францией и с возможно, еще одной или двумя странами, сказал Стармер. Стороны представят план США, добавил британский премьер.