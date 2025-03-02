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Маск сделал новое заявление о Зеленском

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Зеленский ухудшил отношение к себе в глазах людей, написал в соцсети X американский миллиардер Илон Маск.

Источник: AP 2024

«Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт», — написал он.

Так Маск отреагировал на пост пользователя о значительном росте числа людей, считающих, что США слишком активно помогают Украине — с 7% до 41%. Кроме того, доверие к Зеленскому упало с 72% до 48%.

Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер «вышвырнул» главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.

В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

Трамп Дональд