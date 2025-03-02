Финляндия освободила танкер с российскими нефтепродуктами

«Мы не считаем наложение ареста экономически целесообразным, но и отказываться от своих требований о компенсации, безусловно, не хотим. Мы будем добиваться законной компенсации за повреждение кабеля Estlink 2 от лица, причинившего ущерб», — объяснил гендиректор Fingrid Аста Сихвонен-Пункка. Энергокомпании решили пока самостоятельно оплатить ремонт Estlink 2 для более оперативного восстановления работы кабеля.